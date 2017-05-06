〈南部〉緝毒涉多領域 警支持成立毒防局

2017-05-06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長陳菊催生毒品防制局，基層官警全力支持，並以行動力挺。

刑大先成立緝毒專責組，再由一個偵查隊擴編兩個偵查隊，各分局也全部動員緝毒，但新興毒品、麻藥層出不窮，連家庭、校園、軍營都被侵入，已非單純治安問題。因涉及校園、衛生及社政，市府決心成立毒品防制局。

警方指出，緝毒的行政獎勵，以往確實為警詬病，抱怨比取締酒駕少，因取締一人酒駕可獲三支嘉獎，尤其緝毒靠的是團隊，有時破案後功獎由多名官警分取，許多員警不抓毒蟲，改抓酒漢；後來警政署改為酒駕一人兩支嘉獎，逮獲吸食一、二級毒品一人，也嘉獎兩支，逮捕一名三、四級毒品的藥腳，也有一支嘉獎，情況才改善。

基層員警強調，這年代已沒有人敢養案，就怕無案查、沒線報！台灣人權意識抬頭，監聽、搜索門檻很高，申請十件有六件被退；況且查案、緝毒都得講求證據，所謂「養案」有如知情不辦，甚至形同包庇，有瀆職之虞，員警不會跟自己的退休金過不去。

高市警局強調，為防制毒品，早把重心放在查緝製毒、販毒、運毒上，獎勵辦法都有提高，並授權各分局長加碼獎勵。查獲一、二級毒品製造、販賣、運輸正共犯十三人以上，專案敘獎；十至十二人團隊獲一百卅五支嘉獎，六至九人九十支、四至五人六十八支，查獲三人也有四十五支，首功人員都是兩大功。