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〈南部〉催生一級機關毒品防制局 高雄府會達共識

2017-05-06

反毒 三黨團總召允儘速審查

〔記者葛祐豪／高雄報導〕反毒不分黨派，市長陳菊與高雄、橋頭地檢署檢察長，昨拜會議會，呼籲支持設置毒品防制局；議長康裕成及三黨團總召均允諾，將儘速審查市府組織自治條例修正案，共同催生毒品防制局。

高雄市籌劃成立一級機關「毒品防制局」，市長陳菊、高雄地檢署檢察長周章欽、橋頭地檢署檢察長王俊力，昨特別拜會議長康裕成及議會三黨團總召，期盼議會能如期審議通過市府組織自治條例修正案。

陳菊表示，高雄為凸顯掃蕩毒品的決心，率先站出來成立全國第一個毒品防制專責機構；她強調：「搶救一個人不受毒品危害，如同挽救一個家庭，因為一人吸毒，全家皆受其害！」

周章欽指出，清除藥頭是防制毒品的關鍵，唯有基層員警全面動起來，才能完成任務；去年三至十二月，共掃除約一千三百件藥頭案件，預計今年要再掃蕩一千五百件，盼望議會能支持市府成立毒品防制局。

國民黨團總召曾俊傑說，市府應大力掃除校園毒品，並向下扎根推動反毒；民進黨團總召張勝富允諾，全力支持設置毒品防制局；無黨團結聯盟總召黃石龍則憂心，員警為求破案積分而刻意「養案」，讓毒品危害愈加嚴重。

避「養案」 陳菊促警研議方式

針對「養案」疑慮，陳菊要求市警局應研議以其他獎勵方式取代積分的可行性，避免基層員警「養案」，而讓毒瘤擴大。

議長康裕成表示，配合毒品防制局於明年初掛牌運作，審議市府組織自治條例修正案有其急迫性，她將以議長交議案送大會審查，希望各黨團各自溝通所屬議員，取得共識，儘速審議。

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  • 市長陳菊與高雄、橋頭地檢署檢察長，昨拜會議會，呼籲支持設置毒品防制局。（記者葛祐豪攝）

    市長陳菊與高雄、橋頭地檢署檢察長，昨拜會議會，呼籲支持設置毒品防制局。（記者葛祐豪攝）

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