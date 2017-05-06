〈南部〉金樽港 將有餐飲服務

2017-05-06

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣金樽漁港已連續六年舉辦國際衝浪賽事，為提升周邊服務水準，台東縣政府觀光旅遊處將委由在地業者進駐，提供餐飲、在地文創伴手禮服務，最快六月開始營運。

觀旅處長江慧卿表示，金樽港已連續六年舉辦國際衝浪賽事，每年賽事期間也吸引各國高手前來，但除了十一月舉辦活動時有餐車進駐，平時即無任何餐飲服務，因此希望委由東河鄉在地業者提供簡易飲料、餐食及管理，並增加在地就業機會，招商作業正進行中，預計六月可開始提供服務。

此外，金樽港北側泊地招商也有三井餐飲集團的上引水產公司得標，農業處長許瑞貴表示，目前已展開周邊泊地整理，因有部分公有土地遭民眾堆放漁具、資源回收物等，農業處將於五至七月宣導，八、九月就會強制移除，請民眾配合。

許瑞貴說明，未來上引水產將採購台東在地漁獲提供餐飲服務，至於建築物興建目前正規劃設計中，明年動工。