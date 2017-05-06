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〈南部〉星國客墾丁車禍 高榮醫師支援救命

2017-05-06

南門醫院盼沒國道至少有空勤

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一名新加坡籍遊客阿沙夫，上月中騎乘電動車發生嚴重車禍，送往恆春南門醫院時，肋骨嚴重骨折加上脾臟出血，一度命危，所幸高雄榮總支援的外科醫師搶救得宜，才保住性命，院方表示，「政府不給我們快速道路也該支援空勤駐點」。

恆春南門醫院副院長黃明典指出，當時情況緊急，所幸支援的高雄榮總外科醫師在院內，十分鐘內就送進開刀房摘除脾臟，並進行血管結紮手術，救回一命。

黃明典說，這起意外凸顯恆春半島交通及醫療困境，若非剛好有外科醫師支援，否則得後送高雄或東港，遇上假期塞車沒辦法在一小時內到達，恐怕就會失去一條寶貴生命，期盼政府協助恆春半島國道南延計畫，短期內至少支援空勤總隊駐點機場，為生命多爭取一點時間。

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