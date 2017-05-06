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〈南部〉車禍頻頻 墾丁台26線夏都段大取締

2017-05-06

限速50公里 加強移動測速

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台二十六線墾丁夏都路段二日發生嚴重車禍，造成一死三傷悲劇，由於當地車禍肇事頻傳，恆春警方四日起在當地進行強力測速取締，夜晚相機頻頻閃光的畫面，引發民眾以為裝設新測速桿，恆春警方表示，該路段限速五十公里，將長期不定時進行南北向移動式測速執法，呼籲民眾遵守交通規則，保護自身駕駛安全。

今年迄今已有27人傷亡

恆春分局交通組指出，台二十六線石牛溪轉彎路段至夏都路口，一○四、一○五年共發生一百五十七件車禍受傷意外，造成二百三十六人受傷，今年至今也已發生十六件共二十七人傷亡，是墾丁地區易肇事路段之一。

將設置軟質分向桿

警方分析，當地大轉彎接著筆直道路，右側還有飯店出入口，不少車輛因為速度過快，遇上車輛突然從飯店駛出或迴轉，常造成嚴重車禍，近期將設置軟質分向桿，至於測速照相桿或燈號還有待研議。

恆春分局交通組提醒，該路段接近墾丁主要部落，速限五十公里，警方依規定於一百至三百公尺內擺設警示牌，但新款的移動測速照相包括「汽車及機車」都會拍攝，民眾到訪墾丁務必減速慢行。

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  • 台26線墾丁夏都路段接近部落，速限由時速70降低為50公里。（記者蔡宗憲攝）

    台26線墾丁夏都路段接近部落，速限由時速70降低為50公里。（記者蔡宗憲攝）

  • 恆春警方在墾丁易肇事路口強力測速取締。（記者蔡宗憲攝）

    恆春警方在墾丁易肇事路口強力測速取締。（記者蔡宗憲攝）

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