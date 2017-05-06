〈北部〉管理補習班 宜縣先助業者自清
2017-05-06
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕女作家林奕含自殺身亡，父母公開死因與曾被補習班名師「誘姦」有關，針對補習班人員管理的議題，宜蘭縣議員昨質詢時要求縣政府提出管理方案；縣府教育處表示，將找縣內補教業者開會溝通，找出讓家長安心的方案，現階段會先協助業者向大眾自清。
議員邱嘉進表示，許多學生都會補習，宜蘭縣針對補習班人員的控管，一定要有一套管理標準，像是建立輔導機制，萬一類似案件發生，讓相關當事人有管道尋求協助與輔導。
議員江碧華說，縣內有三百多家補習班，以縣府現有的人力，根本無法確實稽查，教育處除了要有新的考核辦法與人員管理標準，更應該要有新機制落實稽查，面對人力不足的問題，她更要求縣府，在月底提出完善的管理方案。
縣府教育處長簡菲莉表示，針對補教界師資的相關管理辦法，如何更明確、更具體，確實需要檢討與修正，此外還要看中央如何修法，協助地方處理問題，但這些需要走一些程序，在這之前，為了讓社會大眾安心，會先協助所有的補教業者自清，讓顧客安心，縣府近期會與業者開會溝通，研議相關辦法。
簡菲莉表示，未來會針對師資做檢討，但因為人力問題，稽查上確實有困難，會向上級請示，研議請府內其它局處給予稽查協助，未來若有法源依據，當然希望補教業者有良民證等更明確的參考資料，若業者蓄意隱瞞，也會依法究辦，積極採取法律行動。
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