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〈北部〉駁仔船造型洄瀾橋啟用 吉安新地標

2017-05-06

〔記者王錦義／花蓮報導〕吉安鄉公所在吉安溪出海口，打造串連親水線、濱海線二條自行車道的「洄瀾橋」正式啟用，外型仿昔日登陸洄瀾灣的小型駁仔船，成為出海口的新地標，象徵昔日移民從此海口搭著小船登陸花蓮，開拓這片新天地。

吉安鄉環鄉自行車道過去受阻於吉安溪出海口無法串連，鄉公所向中央爭取經費在吉安溪出海口建置客家溯源景觀橋樑，鄉長黃馨說，景觀橋樑不僅成白天的意象地標，在夜間更是光采動人，同時將鄉內自行車道串連起來，讓民眾可以騎單車悠遊山、海之間，過去到花蓮的輪船無法靠岸，人、貨以舢舨接駁，驚險萬分，這弓形海灣習稱「洄瀾灣」，吉安溪東流入洄瀾灣，因此將入海口的景觀橋命名為「洄瀾橋」再好不過。

黃馨說，在出海口聯合排水匯入吉安溪處設置景觀橋，結合濱海客家移民路徑與海邊客庄，是座兼具人文及休閒的景觀橋樑，橋樑意象是以早期先人登陸洄瀾灣的「接駁船」作為設計，目前正式開放，只要沿著吉安溪旁的親水線自行車道，除欣賞山邊美景，也可一路暢遊到海邊的濱海線自行車道、化仁海提自行車道、光華河岸等自行車道，連通台九線、台十一線、台十一丙線等重要道路。

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  • 吉安鄉公所在吉安溪出海口，打造串連親水線、濱海線二條自行車道的「洄瀾橋」正式啟用，外型仿昔日登陸洄瀾灣的小型駁仔船。（記者王錦義攝）

    吉安鄉公所在吉安溪出海口，打造串連親水線、濱海線二條自行車道的「洄瀾橋」正式啟用，外型仿昔日登陸洄瀾灣的小型駁仔船。（記者王錦義攝）

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