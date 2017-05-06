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〈北部〉7旬外公扮慈母 顧多重障孫18年

2017-05-06

游文通 獲選宜特模範照顧者

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國立宜蘭特殊教育學校學生黃奕翔，是名多重障礙者，外公游文通十八年來照顧生活起居、接送到醫院做復健，扮演慈母角色，獲選宜特今年模範照顧者，阿翔昨天獻花給外公，感謝他的養育照顧之恩。

母親節前夕，宜蘭特教學校舉辦模範照顧者表揚大會，今年有十二人受獎，由校長曾坤祥、家長會長王炳煌等人頒獎慰勉，七十四歲游文通是唯一男性得獎人；曾坤祥說，這些照顧者含辛茹苦地付出，形同特教生母親，校方透過活動提前賀節。

黃奕翔出生滿月時，有次喝牛奶燙傷，造成聲帶受傷感染，智力與語言發展受損，合併形成多重障礙，住在礁溪鄉的游文通負起照顧之責，不管颳風下雨，定期載阿翔就醫復健，並撥冗出席學校教學討論會，了解外孫學習狀況，讓他從不缺愛。

「阿公，謝謝你！」游文通昨天出席宜特模範照顧者表揚，黃奕翔獻花感謝阿公的照顧，兩人相互擁抱，祖孫好感情濃得化不開，目前就讀高二的阿翔，將在明年六月畢業，允諾踏進職場所賺第一份薪水，要拿給外公報答照顧恩情，游文通聽到這席話不禁紅了眼眶。

游文通說，阿翔從小到大話不多，很善解人意，常說以後要賺錢給他，當眾稱讚這個外孫乖巧懂事，希望他好好學習快樂長大，最大心願是見到愛孫學會獨立自食其力。

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  • 宜蘭特教學校學生黃奕翔（左），獻花給外公游文通，感謝十八年來養育照顧之恩。（記者江志雄攝）

    宜蘭特教學校學生黃奕翔（左），獻花給外公游文通，感謝十八年來養育照顧之恩。（記者江志雄攝）

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