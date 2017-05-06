〈北部〉住家被撒滿冥紙 民控惡鄰無法管

2017-05-06

報警數百次 忍11年快崩潰

〔記者王錦義／花蓮報導〕面對「家有惡鄰」，公寓大廈管理條例訂有「惡鄰居條款」，可以幫住戶逃離這個夢魘，但是透天厝若遇到惡鄰居卻無法可管！

來到花蓮縣吉安鄉舊村六街隨處可見冥紙，被控「惡鄰」的陳宅旁邊的兩戶鄰居最慘，大門前及門內都被撒滿冥紙、鐵門上還有蛋洗痕跡，冥紙黏在蛋痕上惡臭難聞，房屋外觀有如鬼屋！

盼惡鄰條款納透天厝

向議長賴進坤陳情的劉姓住戶說：「忍十一年都快崩潰了」！他控訴鄰居陳女都在半夜敲牆壁、噪音擾人清夢，多次抗議對方一概否認，十一年來報警數百次都無法遏止犯行，近來更變本加厲，監視器還錄到對方朝屋內外丟雞蛋、撒冥紙，廢電池全扔進鄰居屋內，控告毀損也沒用，陳女依然故我，且他「平日要工作，根本無暇打官司」。

至於陳女左側的楊姓一家人索性搬家，但監視器仍拍到該空屋被陳女當垃圾場。楊女說，屋子被扔成這樣怎住人？二屋中間加裝隔板也沒用，「窗戶會被打破再丟進來」。

住戶說，花蓮多透天厝，遇到惡鄰除了報警也莫可奈何！希望立委或民代請中央研議透天厝版的「惡鄰條款」，保障村民免受惡鄰騷擾與生活在恐懼中。

花蓮縣議長質疑公權力不彰

花蓮縣議會議長賴進坤昨會同議員鄭乾龍、余夏夫到場會勘，賴進坤看到現場直呼「太誇張！」他質疑十一年未處理是「公權力不彰」，盼公部門站在民眾立場想「這環境要怎麼住？」賴並陪住戶到花蓮地檢署按鈴控告陳女毀損。

環局今年開6張罰單

對此，縣府環保局副局長饒瑞玲則說，今年一到四月已依《廢棄物清理法》對陳女開出六張各一千二百元罰單，且依法可連續罰。

附近徐姓鄰居說，陳女自九十五年搬來就說大家欺負她，經常在深夜製造噪音，九十九年附近住戶曾群聚陳家門前抗議，當天陳的女兒站在頂樓作勢跳樓，雙方拉扯起衝突，他被陳女告傷害、判拘役二十天緩刑二年；他說，鄰居多人也被告公然侮辱、妨害名譽等遭判刑；民代服務處也被撒冥紙，陳女甚至投書到監察院、法院、總統府檢舉處理的警方及民代、鄰居，「已不敢再招惹陳女，對司法也失去信心」。

被控住戶噴漆訴被汙辱

陳女則是認為，她的房子被破壞、家中有不明的奇怪味道、水塔遭灌注膠酯等原因「都是鄰居害的」，不僅裝監視器拍鄰居，也在自家鐵門噴漆控訴：「惡鄰至九十五年初深夜凌晨、故意製造噪音妨害安寧、口出低俗字眼汙辱本人、強盜前科犯毆打本人小孩、無辜鐵捲門及卡車撞毀、不得善終、可惡至極，不是不報」、「後山一群土匪專搶外地人房子、謀取暴利、詐騙垃圾」。

而陳女於一百年五月、十一月也被法院依妨害秘密罪判處二個月、拘役五十天徒刑。