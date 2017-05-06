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〈北部〉銅鑼4千株桑椹 免費採

2017-05-06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉公所在鄉內閒置公有地栽種了近四千株的桑椹，進行綠美化，桑椹於四月中旬陸續成熟、結實纍纍，因公所開放免費摘採，吸引許多民眾前往。

銅鑼鄉的桑樹位於台十三線往九華山的大茶壺旁、一二八號縣道往市區的左邊路旁、一一九號縣道過客屬大橋右邊沿線、九湖村自行車道旁、竹森村河堤公園等處。

銅鑼鄉公所於九十二年、前任鄉長黃芳椿任內，開始栽種桑樹，當初原意是藉著綠美化，解決閒置公有地雜亂無章，卻意外發展成地方特色，每年四月的桑椹成熟時，就成了民眾免費的「開心農場」。

鄉公所表示，公所派人定期除草、施肥，沒有噴灑農藥，桑椹於上月起陸續成熟，不僅鄉民紛紛前往摘採，不少外縣市民眾獲知銅鑼鄉有免費桑椹可採，打電話到公所查證，遠從台北、台中等地前來。

鄉公所建議，採桑椹要做好防蚊、防曬措施，也可帶小椅子前往，坐在椅子上採比較不累，但採完後記得把垃圾帶走，維護環境清潔。

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  • 近四千株桑椹陸續成熟、結實纍纍，吸引許多民眾前往享受採果樂。（記者彭健禮攝）

    近四千株桑椹陸續成熟、結實纍纍，吸引許多民眾前往享受採果樂。（記者彭健禮攝）

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