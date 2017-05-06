〈北部〉竹市社區巡迴健檢 明起12場次
2017-05-06
〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市社區巡迴整合性健康篩檢起跑，五月七日起至十二月，將舉辦十二場次，方便民眾健康檢查，約三千人受惠。
市長林智堅感謝各大醫院參與，守護市民健康。他說，過去在社區接受篩檢服務的市民約有六千人，由各醫院及衛生所協助追蹤檢查異常個案轉介就醫有兩千四百八十二人，今年預計辦理十二場次，可服務約三千人。
市民不需遠赴醫院，就近在住家附近社區就可享有「一次受檢，全面篩檢」的健康服務。
新竹市衛生局長何秉聖表示，新竹市前年大腸癌、乳癌、口腔癌均名列癌症十大死因，癌症篩檢是為市民健康把關的重要保健工作，經由篩檢發現的病變，有九十四％是處於癌前病變及零至二期癌症的早期病變，預後極佳。何秉聖呼籲市民重視健康，透過定期健康篩檢，早期發現健康警訊，預防及延緩疾病嚴重性。
此外，今年是性侵害防治法施行廿周年，市府社會處邀請勵馨基金會將分別於六月廿四、廿五日，在清大南大校區講堂演出倡導終止性別暴力的戲劇《拾蒂三部曲—子宮與陰道的奇幻之旅》，希望讓民眾對性別議題有更多認識。
劇中將探討少女懷孕的末日經驗、女性在生育上的自主權、面對更年期的不安心境及跨性別者面對性別暴力的威脅，並提出對女性定義的挑戰。
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