〈北部〉臨時組合屋難擋風雨 司馬限部落盼永久屋
2017-05-06
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉司馬限部落，因為部落原址地層滑動，在鄉公所與部落爭取下，獲得慈善團體協助，將九二一震災時剩餘的臨時組合屋移至部落原址附近，自九十九年搭建臨時組合屋，但是已超過五年年限，臨時組合屋難以遮擋風雨，部落居民難以安身，希望爭取建設永久屋。
苗栗縣政府原住民族事務中心指出，居民陳情後，行政院原民會已經初步了解相關狀況，目前最新進度已經交代縣府組織災後推動委員會，協助居民，原民會將會安排時間到現場了解實際狀況。
不過，原住民族事務中心坦言，主要困難還是在於經費，目前參考其他縣市部落重建案例，大多透過慈善團體捐助善款，協助部落重建，苗縣府也會積極與相關單位接洽。
「天空下大雨，屋內下小雨！」泰安鄉長劉美蘭指出，目前司馬限部落共有四十四戶，居民超過兩百人，居民每逢刮風下雨，都心驚膽跳，下雨時大家不但要趕快拿出容器接住滲入的雨水，有時雨勢一大，水滿出來漫流到地面，不慎踩到還會跌倒，還得擔心安身立命的地方被吹倒，讓人看了鼻酸。
「只要吹風窗戶就震動不停，大一點的話屋頂像是快被掀開！」居民感嘆說，本來只有「冬寒夏熱」，但是大家想說是外界的愛心都努力忍耐。雖然組合屋外觀因鄉公所屢次撥經費修繕，且有在地藝術家彩繪後，看起來正常，但是根本問題，卻持續困擾部落居民，只盼能爭取興建永久屋，讓大家住得安心，「不然現在的房子，不知道何時會垮掉！」
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