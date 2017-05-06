〈北部〉虎頭山公園APP 導覽不求人

2017-05-06

〔記者陳昀／桃園報導〕市府推出「虎頭山環境教育園區智慧導覽APP」，園區內設有感應節點，只要靠近，APP就會主動推播影像、語音介紹周邊景點，遊客到虎頭山公園就能「導覽不求人」，就算導覽志工不夠，也能用手機或平板觀看介紹。

市長鄭文燦指出，APP導覽範圍以虎頭山公園為主，也包含鄰近的孔廟及桃園忠烈祠暨神社文化園區，不但有圖文及語音導覽，也設計兩款與環境教育相關的小遊戲，規劃適合學齡兒童的注音版本，親子共學了解在地的自然生態及人文資源，市民可透過QRcode掃描，或從iOS、Google網路商店免費下載。

他表示，市府整合虎頭山公園的步道，從邊坡楓香野餐區至桃信亭，興闢全長約一公里的「全齡友善無障礙坡道」，已於去年十一月啟用，沿途有樹屋、松鼠平台、毛毛蟲隧道、鳥窩、森林教室等，還可到桃信亭祈福，不但老少咸宜，也讓身障朋友體驗登山樂趣。

鄭文燦說，在不興建過多的水泥建物前提下，會持續建置友善設施，滿足各族群使用需求；「虎頭山風景特定區」都市計畫變更案正在進行，包含道路拓寬、設置停車場、攤販區集中等，「楓樹坑森林遊樂區」也正在規劃，讓旅客體驗親近山林的樂趣。