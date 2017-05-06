〈北部〉桃園市區公車評鑑 統聯客運奪冠

2017-05-06

申請補貼、路線 將參考評分

〔記者陳昀／桃園報導〕市府每年委外評鑑市區公車的服務品質，去年評鑑結果，統聯客運、桃園客運及中壢客運依序是前三名，其他業者為甲等；交通局說，會督導評分落後的業者，評分結果將作為業者未來申請營運虧損補貼及新闢、續營路線的參考。

交通局公共運輸科科長林乾傳表示，桃園市有八家客運業者，共六十一條市區公車、九十二條免費公車路線，前三名皆為優等，亞通客運、新竹客運是甲等，三重客運、指南客運、捷順客運因為在桃園市營運未滿一年，未納入評比。

他指出，評鑑標準包括「場站設施與服務」、「運輸工具設備與安全」、「旅客服務品質與駕駛員管理」、「公司經營與管理」、「無障礙場站設施、服務、運輸工具設備與安全」五大項目、廿五個指標，總成績九十分以上為優等、八十分以上到九十分為甲等、七十分到八十分為乙等。

林乾傳表示，各家業者的分數差距不大，落差較大的幾項因素，包含資料齊全程度、車輛及停車場設備、駕駛員服務態度、民眾投訴次數等；他說，公車的新舊程度是市民在意的指標，無障礙設施及低地板公車也是交通局鼓勵的方向，每年都會調整評鑑指標。

亞季軍常被罵 市府：路線多

前三名的桃園客運、中壢客運，常被市民批評服務品質不佳，交通局長劉慶豐緩頰說，桃園客運經營四十四條路線最多，中壢客運經營二十條路線次之，因為營運量大，被投訴的機率也比較大，但在綜合評比下，這兩家業者評比分數仍比較高，業者在地方經營並不容易，會盡量以輔導代替處罰。