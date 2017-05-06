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〈北部〉高楊南路、干城路瓶頸 開工拓寬

2017-05-06

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕市長鄭文燦昨天在龍潭區高楊南路與干城路口，主持瓶頸路口道路拓寬開工典禮，他說，市府與瓶頸路口的地主協議價購，將最窄處僅三到四公尺寬的高楊南路和干城路，分別拓寬為八到十公尺與八到十二公尺寬，方便汽機車通行。

他指出，高楊南路、干城路的瓶頸路段已存在廿多年，高楊南路銜接台三線中豐路口的最狹窄處，僅約四公尺寬，呈漏斗型；干城路銜接聖亭路的路口，最狹窄處也僅三公尺寬，都是都市計畫外的瓶頸路段，必須價購土地才能拓寬。

市府購地後在昨天開工，要將高楊南路拓寬為八到十公尺、施工路段約四十五公尺，干城路的施工路段約卅公尺，將拓寬為八到十二公尺，預計八月八日完工。

鄭文燦說，龍潭區另一處瓶頸道路是健行路，市府將配合雨水下水道工程一併拓寬，今年「開瓶計畫」要打通全市卅二處交通瓶頸路段，每處成本約兩千萬元到三千萬元之間，總經費高達七億元。

他表示，龍潭科學園區連接平鎮區的湧光路拓寬也已定案，近日就要施工，未來從龍潭科學園區到平鎮、楊梅會更方便，國道三號龍潭第二交流道環評完成後就進入土地徵收程序，希望明年動工，讓龍潭區的交通更便利。

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  • 龍潭區干城路即將拓寬。（記者周敏鴻攝）

    龍潭區干城路即將拓寬。（記者周敏鴻攝）

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高楊南路、干城路瓶頸 開工拓寬

市長鄭文燦昨天在龍潭區高楊南路與干城路口，主持瓶頸路口道路拓寬開工典禮，他說，市府與瓶頸路口的地主協議價購，將最窄處僅三到四公尺寬的高楊南路…

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