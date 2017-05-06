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〈北部〉蘆竹產業園區開發 桃園市長宣布停止

2017-05-06

〔記者謝武雄／蘆竹報導〕市府規劃「蘆竹產業園區」開發案，今年二月舉行公聽會時，遭到當地海湖地區民眾的抗爭，經濟發展局長朱松偉四月中旬到市議會備詢時，表示將停止這項開發案；由於地方民眾仍有疑慮，擔心局長層級說了不算數，市長鄭文燦昨天到海湖社區活動中心宣布開發案停止，獲得五十多位民眾熱烈歡呼。

鄭文燦表示，「蘆竹產業園區」開發案應以「地主同意或地主要求」為開發前提，此案尚未進入行政程序，也從未進入決策階段。

他說，蘆竹海湖坑口工業區屬於「報編未完成的工業區」，長期沒有污水處理廠，聯外道路也不夠，市府是基於解決陳年問題，才進行「蘆竹產業園區」開發案可行性評估，由於多數地主反對，此案不再推動，未來若工業區內地主願意提供土地作為公共設施使用，市府才會向中央爭取經費拓寬道路。

林姓地主說，海湖地區長期來充斥各種「鄰避設施」，包括林口發電廠、長生發電廠、風力發電廠、陸軍營區、海湖坑口工業區等，製造空氣、水源、交通等污染及噪音，附近還有近百公頃的工業用地閒置，沒理由又在海湖地區設置有污染之虞的產業園區。

蘆竹產業園區規劃案，將增設兩條聯外道路、停車場、污水處理廠等公共設施，引進低污染的製造業及倉儲物流業，預計徵收五．九七公頃土地，共有三十八筆土地、六十位地主。

地方議員肯定從善如流

對於鄭文燦親自宣布停止開發，蘆竹區四位市議員許清順、郭麗華、劉勝全、陳麗莉都肯定鄭文燦從善如流；許清順、郭麗華指出，鄭文燦親自下鄉了解民意並尊重民意，這是好事也獲得掌聲。

陳麗莉、許清順表示，海湖工業區公共設施不足，造成排放污染等問題，市府仍要想辦法解決；劉勝全說，坑口、海湖地區不適合大型產業園區，但為了地方產業發展，建議另覓合適土地。

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  • 市長鄭文燦（中）昨天到海湖社區活動中心，宣布蘆竹產業園區開發案停止。（記者謝武雄攝）

    市長鄭文燦（中）昨天到海湖社區活動中心，宣布蘆竹產業園區開發案停止。（記者謝武雄攝）

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