〈北部〉提前瞻383億 傅崐萁：盼增城鄉建設比例
〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨團在立院敲鑼打鼓、霸佔主席台，要求退回前瞻基礎計畫重審，傅崐萁妻子國民黨不分區立委徐榛蔚也在其中，但花蓮縣長傅崐萁昨召集花蓮十三鄉鎮長，彙整所提送的前瞻基礎建設計畫共三百八十三億元，其中以新城鄉提的縣道一九三延伸改善工程金額最驚人，高達一百七十七億元！
縣長傅崐萁則強調，前瞻基礎建設八千八百億元特別預算，分為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設五大面向，只有十五％用於城鄉建設，但花蓮縣目前提案著重在城鄉建設區塊，他希望提高前瞻計畫中「城鄉建設」比例，至少增加到卅五％至四○％，非六都縣市更應提高到七成，才能縮小城鄉差距。
對此，行政院東部服務中心執行長許傳盛強調，前瞻基礎建設是提升台灣未來整體競爭力的大計畫，因此一半是軌道建設，以提高大眾運輸的比例、發展台灣軌道產業，配置有其考慮。
許認為，城鄉建設部分已有一千五百多億其實已經很高，縣市政府可針對各鄉鎮、或未來區域發展需求提出計畫供審核；若金額不夠，等計畫提出後再做進一步評估。
花蓮縣府先前提「縣道一九三北段拓寬」，因遭外界批評動用到國土保安林、破壞景觀，歷經環評多次審查被擋下，但花蓮縣府彙整前瞻基礎建設計畫提案，其中就包括新城鄉所提「一九三縣道向北延伸及新闢道路改善工程」，一百七十七億元總經費佔全縣的四十六％，當新城鄉長錢自立報告時，台下各鄉鎮人員都露出驚訝表情。
傅崐萁則特別叮嚀，爭取這些資本門建設，土地一定要取得沒有問題，地目的使用分區也需符合規定，否則將無法獲得審核通過。
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