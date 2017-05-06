〈北部〉東江橋護岸駁坎損壞 南庄公所：一有危險就改善
2017-05-06
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉東江橋上游野溪一處約一甲多私人土地被河流沖走，地主向南庄鄉代會陳情，希望可以協助幫忙重建損壞已久的護岸駁坎，保護土地。水利署第二河川局前會勘後，認為無立即性危險暫不施作。地方民眾擔憂，難不成要等到風災發生才做？二河局工務課表示，河川一有危險會立即處理。
民眾指出，該處長期飽受風吹雨淋，尤其雨水一多，沿岸駁坎等都會被沖刷。南庄代表會主席邱梓增說，該處地主已有一甲多土地被沖走。
地方人士不滿說，長期反映卻沒任何結果，原以為二河局已答應要幫忙改善現況，沒想到卻又發出公文表示，因沒危險性不做了，並指可以等到颱風季節到來，有大雨或災情時再通報，引起地方人士質疑一定要等到釀成大災害才施作。
南庄鄉代王玉魁表示，該處問題雖不會造成通行多大影響，但地主的土地都快被河川接收走了，地方人士還是希望相關單位能趕緊協助改善。
二河局工務課指出，到現場勘查發現，岩盤及植生狀況都還不錯，評估後沒有立即危險性，才會有不施作決議，但強調河川範圍都屬二河局管轄區域，汛期期間也會觀察河川變化，如發現有危險可能，會緊急處理；該處屬私人土地，處理前也一定會先與地主聯絡，才會進行工程。
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