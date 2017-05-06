〈北部〉台大新竹分院出走？ 竹市議員促挽留

2017-05-06

擴建案用地 取得進度落後

〔記者王駿杰／竹市報導〕最近外傳台大醫院新竹分院因擴建案用地取得進度落後，考慮出走，將重心轉移到新竹縣竹北市，由於攸關市民就醫權益與品質，新竹市議會議長謝文進昨天跨黨派召集多名議員研商，要求市府重視，全力挽留。

台大醫院新竹分院副院長楊宏智表示，因用地取得落後半年，計畫目前暫時停滯，台大醫院竹北生醫園區分院今年一月已開工，預定一○八年六月完工，為讓台大醫院在新竹地區均衡發展，希望能加速湳雅院區興建計畫的推動，若能如期完成，仍會以新竹市為主，但如果一直延遲，急重症有相當大一部分可能轉到竹北生醫園區分院。

市府都市發展處長陳永源說，都市計畫部份目前已經通過，五‧一公頃文大用地面積只剩農田水利會的○‧一四公頃還沒處理，市府正計劃在東大路與鐵道路口的市三用地辦理跨區市地重劃，跟水利會以地換地。但市三用地共有十六名地主，目前地主對配地比例還沒達成共識。

跨黨派研商 建議替代方案

謝文進昨天跨黨派召集三黨團幹部代表，包括國民黨籍議員林耕仁、李國璋、鍾淑英；民進黨籍議員曾資程、鄭貴元、李妍慧；新民意黨團成員陳清全、許文棟、羅文熾、吳國寶、陳啟源、余邦彥、黃美慧等議員開會研商，市府與台大醫院新竹分院也派代表與會。

許文棟、黃美慧認為，與地主的談判不能無限期延長，要有替代方案；謝文進建議市府要展現誠意跟地主溝通說明，若地主遲不同意，可考慮由市府自行編列預算價購農田水利會的土地，以早日取得用地，獲得出席議員一致認同，要求市府地政處儘速妥適研擬。

議員們並強烈要求市府無論如何都要將台大醫院新竹分院留在新竹市。市議會即將召開定期會，也將安排市長專案報告。