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〈北部〉臉書直播賣藥妝、生鮮 桃市衛局要查

2017-05-06

〔記者陳昀／桃園報導〕臉書直播正夯，很多網紅、素人及業者把腦筋動到上面，叫賣商品五花八門，市議員黃婉如、楊朝偉等人昨質詢說，直播平台不受廣告法規限制，恐成食安大漏洞；市府衛生局長蔡紫君答覆說，有專人負責稽查電視、網路廣告，會將臉書直播納入擴大稽查對象。

黃婉如指出，臉書直播盛行，經常有人直播叫賣，販售商品琳琅滿目，包含生鮮肉品、魚貨、藥妝品等，但這些商品產地來源、是否通過檢驗等都令人存疑；楊朝偉也說，網路交易買賣資訊不透明，很多人從國外帶商品回台直播叫賣，擔心未受檢、來路不明商品藉此流竄市面，要求衛生局嚴加把關，因應時代潮流來改變傳統的稽查方式。

市議員劉仁照說，臉書直播不像其他廣告有法源依據，也不像拍賣網站有交易紀錄，衛生局應加強稽查、追蹤賣家，保障大眾權益；市議員彭俊豪表示，臉書直播起初以玩具、藝術品居多，最近出現肉類、魚類和藥品，衛生局要主動了解。

蔡紫君表示，衛生局藥政管理暨稽查科、食品管理暨檢驗科都有專人監控電視廣告及網路買賣，發現異狀會側錄留下證據後進一步查處，會把臉書直播也納入稽查重點，配合食安志工協助擴大稽查，也會向中央反映修改相關法規。

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