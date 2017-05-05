〈南部〉台南》另類反毒 學生機器人大賽「打擊毒品」
2017-05-05
〔記者王涵平／鹽水報導〕配合南榮科技大學五十週年校慶，全國紫錐花盃反毒機器人競賽及全國紫錐花盃反毒三對三籃球對抗賽將於廿日登場，呼籲青年學子遠離毒品，參與正當休閒活動。
南榮科大在由沈水德翁基金會、台南市衛生局、芳榮米廠贊助經費辦理機器人與籃球賽，南榮科大代理校長王俊惠說，全國紫錐花盃反毒機器人競賽是全國首創，將反毒概念結合時下最新亮點的高科技產品機器人，已有五十多隊報名。
競賽項目分為需預先報名的「遠離誘惑邁向巔峰」、「歹路不可行」，參賽組別分為國小及國高中組；現場報名的「打擊毒品」則不限年齡，有興趣都可馬上下場競技。
「遠離誘惑邁向巔峰」考驗機器人藉由程式設定，將象徵誘惑的藥瓶推倒，短時間內登上模擬的高峰區；「歹路不可行」考驗機器人依設計程式走到對的路徑；「打擊毒品」則看操作者能不能靈活遙控機器人，迅速將代表毒品的瓶子推出場外。報名至五月十二日，網址：https://goo.gl/forms/82vASQnn00lAWnWF3。
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