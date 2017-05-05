〈南部〉家扶課輔班 教出國防大學榜首公費生
2017-05-05
〔記者蔡文居／台南報導〕今年邁入第七年的南台南家扶中心課輔班，教出首位榜首公費生─孫國阳。
孫國阳從國小四年級就接受南家扶的幫助，每週六到南家扶課輔班上課，經過五年努力，今年如願考取國防大學理工學院化學及材料工程學系公費生，高居榜首，家扶志工與有榮焉，課輔老師引以為傲。孫國阳說，未來會奉獻所學，回課輔班幫忙教導學弟妹，讓善的種子接力下去。
南家扶主任李保良說，中心課輔班由台南大學退休副教授嚴正意及退休老師楊朝圳負責教課。每週六陪伴各年齡層的弱勢學子，完成他們的段考、國中會考、統測及大學學測。兩位老師長期默默耕耘，無私教導家扶學子，也獲得家扶基金會的全國志工楷模表揚。
楊朝圳說，看到學生有好的成果，就是對自己最大的肯定，一切都值得了。未來也會繼續課輔班的教學，陪伴更多弱勢學子。
孫國阳說，國中時開始有課輔班，每週六從家裡騎四十分鐘腳踏車到中心上課，前後共五年，如願考上公費的大學就讀，很感謝家扶提供機會，更感謝嚴老師及楊老師的啟發。
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