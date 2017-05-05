〈南部〉北農體育班畢業生 六年拿兩博士

2017-05-05

攻讀電腦電機、生物資訊

〔記者楊金城／佳里報導〕北門農工第一屆體育班畢業的卅三歲校友王昭能，在六年內取得美國加州大學爾灣分校和亞洲大學兩個博士學位，證明運動員不是頭腦簡單、四肢發達，他以求學過程勉勵學弟妹要勇敢做夢，拿定目標，「現在就做夢吧！」

王昭能昨天應邀回到母校演講，激勵學弟妹，也感謝當年教過他的教練鄭孟君、學務主任莊燿洲。兩位老師說，王昭能勤學上進，擺脫一般人對體保生只會運動、不會讀書的舊觀念，值得在校生學習。

七十三年次的王昭能就讀北農第一屆體育班，專長是一百一十跨欄與四百欄，保送大學後，毅然決定捨棄運動及休閒學系，看準未來發展，轉讀生物科技學系。大學畢業、攻讀碩士後，再到美國加州大學爾灣分校取得電腦電機博士，再拿到亞洲大學生物資訊雙聯博士學位，目前在亞洲大學生物資訊與醫學工程學系擔任助理教授，專長語意計算、系統生物學、大數據分析與人工智慧。

王昭能說，轉讀生物科技學系，攻讀碩、博士的求學過程，免不了受到別人譏諷：「運動員也會讀書？」「讀得下去嗎？」「要讀博士，不會吧？做白日夢！」但他把嘲諷、看不起當成前進動力，越是要堅持下去。

回母校勉學弟妹勇敢做夢

「築夢過程，自然就有欣賞你的貴人出現。」王昭能說，感謝北農老師、亞洲大學校長蔡進發、老師許承瑜的指導、助學，才能走到現在，他目前研究癌症致病基因，希望找到治癌新藥，研究的路難走，但就像他跟學弟妹說的：「現在就做夢吧！」勇往直前，成就自己的未來。