〈南部〉台南》委外拚翻轉 「黃金海岸船屋」今招標

2017-05-05

〔記者王俊忠／台南報導〕為了讓閒置二十多年的台南市南區「黃金海岸船屋」告別蚊子館，觀光局著手整修船屋內部消防安全設備，預計六月底完工，船屋一、二樓將委外經營，規劃美食街餐廳、展售店舖。市議員呂維胤要求市府全面整修、開發，讓船屋成為擁有店舖、餐飲與休閒活動的遊憩場所。

黃金海岸船屋今天招標，一、二樓規劃成餐廳美食街、展售店鋪；頂樓部分，觀光局會不定期辦美食、文化活動，提供遊客多樣的觀光機能服務。

呂維胤與地方各界認為，黃金海岸是南區很有特色的觀光景點，鄰近台八十六線快速道路，可串連台十七線、國道一號與三號，交通便捷、觀光資源豐富；先前卡在使用執照問題與多次流標，讓居民空盼太久，要求觀光局這次嚴謹以待、嚴禁出錯，建議配合周邊鯤喜灣地方商圈、文史協會、週末市集來吸引觀光客，打造出最有在地文化特色的觀光景點。