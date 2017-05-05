〈南部〉台南》亞太棒球村 少棒場估明年底完工
2017-05-05
可趕上後年少棒世錦賽
〔記者蔡文居／台南報導〕亞太棒球村第一期工程一再延宕，已兩次流標，多位議員昨天質詢提出批評，要求工務局檢討，最近第三度招標，希望能順利完成，趕上二○一九年世界少棒錦標賽，不要說好的球場，再度讓球迷失望！
工務局長蘇金安說，若第一期工程六月順利完成招標，兩座少棒球場將於二○一八年底完工。而第二期工程為二萬五千席的國際標準球場，預計二○一八年完成設計，若順利招標，預計二○二一年初完工。
萬席主球場降為八千席
台南市議會昨天進行水利局及工務局業務報告，市議員邱莉莉批評，亞太棒球村一再流標，啟用時間充滿變數，當初還慎重其事的辦理國際徵圖，光是顧問公司和建築師設計團隊費用就超過一億三千萬元，卻設計出一個招標不出去的案子，完全沒有經濟效益。目前主球場席次由一萬席降為八千席、副球場席次由三千席降為一千席，預算規模從六億三千多萬元縮減為五億九千多萬元，已嚴重縮水。
市議員林宜瑾則說，亞太棒球村工程連年流標，今年世界少棒錦標賽已無法使用新球場。這是市長甫上任的重要政見，工務局務必儘速推動，順利完成市長對市民的承諾。市議員洪玉鳳也批評，工程一再標不出去，對政府的形象傷害很大，要求改善。
蘇金安說，工程流標有很多原因，包括政府工程管理制度比以往嚴格等。另外，全國一到三月，二億元以上的大工程共四十四件，第一次發包而流標的佔了六成，可見目前國內公共工程的量很大，廠商會有所選擇。目前招標工期已從三百六十個日曆天，延長為四百八十個日曆天。
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