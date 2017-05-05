〈南部〉黃昭堂紀念公園》 填土夾雜「垃圾」 緊急喊卡
以清淤土方 填平地基
〔記者楊金城／七股報導〕七股黃昭堂紀念公園上月廿一日由台南市長賴清德、高雄市長陳菊主持動土，基地是魚塭，必須填平地基，沒想到水利局提供的土方是治理排水後清出的淤土，昨天被發現夾雜許多磚塊、塑膠袋等廢棄物，當地龍山里民到場攔阻，七股公所決定先停工。
龍山里長王文財說，地方好不容易爭取到公園，不希望含有「垃圾」雜物的土方填地基，出發點是希望市府做好公園。
公所先停工 採檢清理
承辦公園興建工程的七股區公所同意先停工，並通知環保局採檢土方，釐清有無污染性，再與里民溝通。區長莊名豪說，如果沒有污染之虞，可能清除雜物後再繼續整地填土，也不排除全部清除，換新土方。
莊名豪說，公園興建預算不足，申請水利局利用整治排水系統清淤的土方作為公園基地底層，水利局好心幫忙，省下土方費用，包商三天前開始從水利局善化堆置場運了二百多車次、總數四千立方公尺的土方。前二天，土方沒問題，昨天運來六十六車次約一千二百立方公尺淤土中，公所主動發現含有不少雜物。
市議員陳朝來、里長王文財、里民等十多人到場阻止填土，發現運來的土方夾雜樹枝、木條、磚塊、石頭、垃圾及塑膠袋，不像是「好土」。
前台獨聯盟主席黃昭堂一生為台灣前途打拚，他和妻子黃謝蓮治死後合葬在故鄉龍山里七股納骨塔。龍山地方人士爭取三年，才有市府補助二千八百九十萬元，在南三十一線龍山段閒置魚塭一．二三公頃基地興建「七股區龍山里海岸遊憩區」黃昭堂紀念公園，規劃銅像、舞台、廣場、台灣意象入口、白色蚵殼丘等休憩設施，預定年底竣工，明年啟用。
公園基地將先施作兩公尺底層，再鋪上六十公分厚的蚵殼灰，最上面才鋪五十公分沃土。
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標題：〈南部〉黃昭堂紀念公園》 填土夾雜「垃圾」 緊急喊卡
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