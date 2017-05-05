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〈南部〉提升船舶營運效率 台船推智慧化

2017-05-05

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船成功開發ＥＭＳ（簡易船舶操控）技術，劍艏設計引領風潮，台船副總曾國正指出，節能環保船已是趨勢，也將利用網路與智慧化，提升船舶營運效率，創造競爭力。

二○一七綠色航運研討會昨天在台船舉行，多名國內造船業人士與會，台船與台灣航運業界分享研發、設計、市場趨勢。

曾國正指出，因應大船寬、淺吃水、肥胖船型的趨勢，ＥＭＳ在船舶艉部的非對稱鰭翼裝置已獲得專利，粗估可節省船舶油耗成本三％至四％；而艏部甲板氣流導罩，預估有一％至三％的節能效果。

因應全球智慧應用與大數據的浪潮，台船正推動「4IntShip」計畫，包含「對內網路（Intranet）」、「對外網路（Internet）」、「全船整合（Integration）」以及「智慧參謀（Intelligence）」等四大部分，利用網路與智慧化提升船舶營運效率，並已陸續應用於實船，曾國正說，該計畫可提升船舶營運效能，將成為台船的一大競爭利器。

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  • 台船劍艏設計可望引領風潮。（記者洪臣宏攝）

    台船劍艏設計可望引領風潮。（記者洪臣宏攝）

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提升船舶營運效率 台船推智慧化

台船成功開發ＥＭＳ（簡易船舶操控）技術，劍艏設計引領風潮，台船副總曾國正指出，節能環保船已是趨勢，也將利用網路與智慧化，提升船舶營運效率，創…

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