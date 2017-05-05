〈南部〉媽咪月享按摩 捷運站內體驗放鬆
2017-05-05
〔記者黃建華／高雄報導〕溫馨五月到來，高雄市勞工局與高雄捷運公司邀媽媽們一起搭捷運，體驗紓壓的視障按摩！明天起，一連四個週六日下午二點到五點，在左營站、西子灣站、巨蛋站等八個捷運站推出免費按摩，視障按摩師將以雙手真功夫，為辛勞的媽咪放鬆筋骨，其他民眾也可參與，大家一起見證蛻變中的視障按摩。
今年勞工局規劃了廿場視障按摩巡迴體驗，地點都在室內，其中五月份的八場特別選在交通便利的捷運站內，讓市民在舒適的空間體驗視障按摩。
勞工局長鄭素玲表示，面對激烈的市場競爭及消費意識抬頭，這幾年視障按摩師積極參與在職訓練、研習進修，從手法到服務、從軟體到硬體，努力爭取消費者的認同，勞工局除了推出按摩巡迴體驗，今年加碼舉辦「優良視障按摩據點選拔」，即日起至廿五日，歡迎大家到「二○一七視障按摩雄蓋讚—優良視障按摩據點選拔」活動網站（khmassage.atks.com.tw），選出心中最讚的視障按摩據點，一人一票給按摩師一個鼓勵，還有機會抽中限量好禮。
高雄市目前約有一二○多家視障按摩據點，包括按摩小棧、院所、工作室等型態，按摩師都領有乙級或丙級技術士證，但視障者較不擅長市場行銷，為了讓大眾看見視障按摩師的努力與蛻變，勞工局期望透過免費按摩體驗、網路票選活動，讓大眾更支持視障按摩！
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