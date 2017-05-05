〈南部〉路燈開關失竊一個月65處 揪市民抓賊

2017-05-05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市路燈開關近一個月頻傳失竊，造成市區路燈不亮，民眾通行險象環生，目前已通報六十五處，以仁武區最多，市府養工處疲於奔命搶修，已行文市警局協助查緝，呼籲民眾扮柯南幫忙抓賊。

養工處表示，高市路燈開關箱從四月五日起頻遭破壞，偷走鐵門、無熔絲開關及電線，一路從左營區延伸到仁武區，已累計通報達六十五處，以仁武區十八處最多，其次是鳳山區十六處，每次損失三千五百元到一萬元，累計損失超過十二萬元。

鳳山屠宰場前鳳仁路前天路燈開關被偷，昨再傳經武路橋路燈開關被偷，造成整排路燈不亮，養工處連日來疲於奔命，昨已趕工恢復正常，其餘路段將於三天內修復完成。

養工處指出，小偷行竊手法專業，偷完電線露出觸電部分，會以絕緣膠布纏好，對於工法相當了解，懷疑具有電工背景，已請警方協助查緝，但因小偷防不勝防，將請社區巡守隊協助巡邏，呼籲民眾幫忙抓賊。

養工處已要求員工出勤，穿著養工處字樣背心，包商應穿著養工處委託背心，均須配戴養工處識別證，工程車均印有養工處字樣，民眾一旦發現可疑人車，務必通報警方調查。

據了解，電線、白鐵每公斤回收價格廿元，路燈開關配件行情好，引起竊賊覬覦，警方據報展開調查，調閱沿線監視器畫面，過濾可疑人車，並透過銷贓管道，全力追緝中。