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〈南部〉休閒農業區有特色 台東三處獲甲等

2017-05-05

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣休閒農業區，各有不同特色，其中池上米鄉、關山親水及初鹿休閒農業區吸引青年農民及農二代返鄉加入，並推動體驗旅遊，獲農委會評鑑為甲等，縣府農業處也獲輔導獎。

全國共有八十二個休區，自民國一百零二年起每兩年評鑑一次，農業處長許瑞貴表示，第一次成績一百零三年出爐，台東縣只獲得一甲、二乙、三丁等的成績，而如果同一休區連續兩次丁等、就必須「退場」，經過兩年努力，與地方溝通及輔導，這次獲得三甲、二乙、已丙，成績明顯進步，台東縣農業處也獲得「輔導獎」。

他說，池上米鄉、關山親水休區均以結合在地文化、發展米及食農教育體驗為主，初鹿休區也推動梅子、茶葉等多元DIY，這三個休區都有青年農民及農二代返鄉，提出更多創意作法。

至於金針山、高頂山及山豬窟休區還待努力，許瑞貴表示，農業處會持續推動金針山發展金針、香菇產業，而高頂山也主推有機農業，，山豬窟休區建議推動自然深度旅遊。

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