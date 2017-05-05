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〈南部〉唱越南歌 豐田國小全國賽獲特優

2017-05-05

〔記者邱芷柔／屏東報導〕內埔鄉豐田國小不少學童來自新住民家庭，為鼓勵孩子們「說媽媽的話」，學校合唱團除教練客家語、福佬語歌曲，今年還加入越南曲目，邀請越南籍家長指導孩子發音，第一次唱越南歌就在全國師生鄉土歌謠比賽中脫穎而出，拿下福佬語優等，及客家語、東南亞語系特優成績。

合唱團學生馮慈安、林希儒說，越南語有些發音很像中文，他們會用注音的方式標註練習，每天不斷的排練，終於拿下好成績。

豐田國小位於客家庄，繼去年拿下客家、福佬語雙料特優後，今年多抱回一項東南亞語系特優，以悠揚歌聲為屏東爭光。

豐田國小校長馮麗珍說，該校新住民子女約佔學生總數六分之一，比賽前還特別找來越南籍的媽媽來教合唱團正確發音，豐田國小是客語教學理念學校，現在加入東南亞語系教學，讓學生多學一種語言。

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  • 屏東豐田國小合唱團拿下全國師生鄉土歌謠比賽福佬語優等，及客家語、東南亞語系特優。 （記者邱芷柔攝）

    屏東豐田國小合唱團拿下全國師生鄉土歌謠比賽福佬語優等，及客家語、東南亞語系特優。 （記者邱芷柔攝）

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