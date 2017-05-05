〈南部〉路燈電線被剪斷偷走 屏市道路漆黑
2017-05-05
公所報警抓賊
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市最近頻傳路燈故障不亮，萬年溪、自來水廠附近都出現整條街停電，一片黑漆漆的情形，屏東市公所人員忙著搶修，除部分是線路故障外，不少路段遭到竊賊剪斷電線破壞，公所已報請警方查緝，並呼籲市民一起來抓賊。
屏東市萬年溪沿線路燈最近都不亮，復興及萬年公園廁所也遭破壞，造成民眾不便，及影響行車安全，市公所發現許多路燈的開關箱遭人為破壞，並將內部的電線剪斷偷走，造成整條道路的路燈不亮，經過搶修後才復電。
公園內的廁所則是水龍頭及鐵管被拆掉，應該是竊嫌所為，市公所表示，雖然損失費用在五萬元以下，但是人力維修花了四、五天才修復。
另外，自來水廠附近的水源街最近也發生整條街路燈不亮情形，經過台電及市公所人員搶修後，排除人為破壞，而是開關毀損，昨已換新。
二公里路段受影響
市公所養護課表示，屏東市電線被剪及公園被破壞的時間集中在四月中旬，從民生路以南到勞工育樂中心約二公里路段，沿路許多路燈開關箱被破壞，電線被剪斷，造成整條道路和公園路燈不亮，呼籲市民如果發現有人偷剪電線等行為請直接連絡警方逮捕。
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