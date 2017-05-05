〈南部〉鳳梨好筍金玉宴 明天席開101桌

2017-05-05

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕關廟區公所結合產業文化活動舉辦的鳳梨好筍金玉宴，本週六登場，因回響熱烈，預購推出後很快就爆滿，不少民眾向隅，當天將在山西宮席開一○一桌，盛況可期。

新化區的大坑休閒農場也結合鳳梨、竹筍等在地食材，加上種植、養殖的蔬果與土雞，推出應景的母親節風味餐，共十二道佳餚，令人垂涎，昨天正式開放訂桌，還推出免門票的優惠方案，搶攻觀光商機。

大坑農場負責人蔡澄文的三位女兒合作設計菜單，充分運用在地產業特色，如鳳梨蜜香碳烤土雞及竹筍類的五纖拼盤、蛤蠣蒜燒、燉湯、燜飯等，還有結合鮮果的魚料理，頗具創意。

二○一七台南鳳梨好筍季週六將在關廟山西宮前開幕，公所邀請轄內各國中、小的學生以才藝表演助興，現場有優質農產品的展售及社區創意料理的推廣，全力行銷地方特色。

關廟區長王素珠表示，今年新增了異國美食的單元，包含印尼、越南、巴基斯坦等國料理，結合在地的鳳梨與綠竹筍，開發特色料理，要帶給民眾不一樣的味覺享受。

「母親節大餐」鳳梨好筍金玉宴在當天中午登場，王素珠說，雖然訂不到的民眾多希望能增加桌數，但基於活動品質，仍維持原訂的規劃，金牌總舖師盧正治已著手準備食材，屆時會傾全力掌廚，端出美味佳餚。