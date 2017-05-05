〈南部〉《觀察筆記》恨海

2017-05-05

情之一字，能生人能死人。

這是古典的說法，台灣歌曲敘述「女性最怕採花蜂，一欉採了又一欉」，可卻是男女依舊飛蛾撲火投入情愛的朦朧，曖昧中的幻想，牽腸掛肚的徬徨，享受其中的折磨。

人一世，萬般皆好寫，唯有情愛難描。

有一條地下河在每個夜深時分，在每次孤寂獨處，就會響亮地在心中流動，潺潺蜿蜒，也許幾天後，也許幾週幾月幾年還是穿梭在一回回日升日落的等待裡。

等待也是無盡的折磨，上戰場的勇氣十足，但有幾人安然下場？不乖乖俯首就範，又恨恨分手，情關難度，就只能對父母家人自己生命冒犯。

如水的感情是凶險又溫柔，不曉得何時會爆發海嘯？焉知哪兒深哪兒淺？哪一步踏入會是泥沼難以自拔竟致滅頂？

遠離這一片春水，會如釋重負，心境會海闊天空，遼遠的世界沒有束縛、沒有瓶頸，沒有地下河在夜深時分高漲窒息！（資深記者黃明裕）