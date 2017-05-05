〈南部〉車牌辨識系統將啟動 挨批楚門世界Live版

2017-05-05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市車牌辨識系統即將佈建完成，涵蓋人口超過一百二十萬人的市中心，市議員郭建盟昨質詢時，擔心電影《楚門的世界》Live版，今年下半年將在高雄上演。

郭建盟昨指出，市府去年編列一千八百萬元、今年再編列一千萬元預算，將車牌辨識功能導入監視器系統，未來可即時追蹤任一車輛位置，但此舉有違法、違憲疑慮，呼籲市長陳菊應向行政院提案，訂定專法予以規範。

郭建盟說，該車牌辨識系統能提供歷史影像下載、歷史車牌辨識、車牌辨識資料查詢等資訊，更能進行特定車牌即時位置追蹤、繪製行車軌跡，還能自動剪輯三分鐘全畫面歷史影片。

議員質疑違法、違憲

郭建盟認為，車牌辨識具備身分辨識、定位、即時的功能，監控對象不限罪犯，依據大法官釋字第六○三號，政府欲建立全民個人資訊之資料庫，應有法律明定蒐集目的為宜；然而，目前僅有「高雄市錄影監視系統設置管理及利用辦法」，可規範車牌辨識系統，僅屬未經法律授權訂定的自治規則，顯然有違法、違憲疑慮。

根據警方資料，高雄市警局規劃將車牌辨識功能導入監視器系統，今年下半年起，先由前金、新興、三民、苓雅、前鎮、鳳山、鼓山、左營等治安狀況較繁重的行政區開始，涵蓋人口超過一百二十萬人。

郭建盟表示，監視器對改善治安的效用有目共睹，但政府在缺乏法源規範的情況下，要逐步將所有監視器串聯起來，只要輸入車牌號碼、甚至臉部辨識碼等資訊，電腦即刻就能鎖定民眾的位置，甚至自動剪輯出過去在這些監視器下的生活影片，讓人憂心。

警方︰調閱過程嚴謹

對此，高雄市警察局長陳家欽表示，僅有涉及犯罪、交通事故或失蹤人口等特定案件，警方才會調閱監錄系統畫面，調閱過程很嚴謹，以往也未曾發生過員警私人查詢的情形。

陳菊︰將研討更周延

陳菊說，由於犯罪越來越科技化，要求警察局能在保護人權的前提下，運用高科技系統防堵犯罪，研考會將與警察局討論，避免衍生枝節及弊端，讓一切更周延。