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〈南部〉打通十全路 陳菊意志堅定︰七月完工

2017-05-05

藍營指97％攤商反對 促停工

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市黨部昨公布十全果菜市場攤商民調，九十七％攤商反對十全路通過市場北側，要求十全路相關工程立刻「凍」工、重新規劃。對此，市長陳菊強調，十全路打通工程不變，七月如期完工。

農局︰協調後決定道路北移

十全路打通第一期工程於四月動工，但原計畫道路用地會經過十全果菜市場，市場也須重建；農業局表示，多數攤商反對，經協調後決定將果菜市場保留，道路北移，省下約十億元工程費。

國民黨高雄市黨部主委黃柏霖昨召開記者會，他強調，民族路、十全路口是高雄交通流量最大的路口之一，然而市府新規劃將路口北移二十五公尺，這種畸形設計相當危險。他要求交通局應就此規劃提出研究報告，不可放任農業局亂規劃。

陳菊︰仍建滯洪池、停車場

市長陳菊受訪時則說，十全路打通工程歷經四十年、八任市長都無法解決，打通十全路與興建滯洪池、停車場的工程都沒改變，預計今年七月，十全路將會打通。

根據市府規劃，未來十全路將闢為寬二十五米道路，連接覺民路，以紓解十全路、九如路、建工路、建國路一帶的車流。

農業局目前變更計畫，將十全路北移，並興建一座可容納兩百五十輛車的立體停車場；市府並參考國外「微滯洪概念」，在停車場地下室設置容量六．七萬噸的滯洪池，可使愛河寶珠溝的排水水位降低十九公分。

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