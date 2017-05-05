〈南部〉鬼頭刀料理 傳承四代好滋味

2017-05-05

〔記者張存薇／成功報導〕傳承四代五十年，綠島婆媳代代相傳的鬼頭刀美味，在台東縣成功鎮再度飄香。

鬼頭刀是台東縣成功鎮主要漁獲，除了外銷做魚排，成功鎮民陳品妤與姐姐、媽媽再現好手藝，除了讓已有五十年歷史的鬼頭刀魚干魯肉飯、魚干粽讓更多人吃到，還研發鬼頭刀蚵仔煎、魚肉水餃等新口味。

陳品妤說，因為爸爸陳勝雄去年往生，為鼓勵媽媽陳玉印從悲傷中站起來，和姐姐陳麗娟、陳于玲決定幫曾擺過路邊攤的媽媽開店，即將開幕的店中也擺放了老照片、父親的過往介紹，充滿濃濃思念。

從綠島搬到成功鎮居住多年的陳品妤說，小時候的味道就是鬼頭刀魚干料理，爸爸在綠島討海，鮪魚、旗魚等好的漁獲拿去賣，賣相不佳的鬼頭刀就留給自己吃，鹽漬、曬乾後做成魚干，可保存更久。

從阿祖陳李份子、阿媽陳林來定一直傳承到陳玉印，現在第四代接手，陳于玲說，媽媽十八歲嫁過來，想盡辦法變化料理做給大家吃，而當年因物資缺乏，綠島家家戶戶都會有鬼頭刀魚干魯肉，而綠島的魚粽有的用柴魚、有的用鮪魚包，媽媽認為鬼頭刀魚干沒有腥味、冷了也好吃，研發出鬼頭刀魚干粽，也成為傳承五十年的不敗好滋味。