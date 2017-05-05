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〈南部〉太陽能人型驅鳥器 趕鳥好幫手

2017-05-05

〔記者陳賢義／台東報導〕又逢小米熟成期，台東區農業改場所防鳥群爭食，研發太陽能人型驅鳥器，大面積防制鳥害，不僅節省人工趕鳥費用，還可重複使用，成為農友種植小米趕鳥的好幫手。

巴姓農友說，昔日以人力驅趕鳥群，不但大清早就要床，入夜也得等到鳥群休憩才能回家，不斷的以手力拉扯串聯成線的鐵鋁罐，或以鞭炮炸射驅趕，仍舊阻擋不了短少五成收成。陳姓農民則說，麻雀已成為小米熟成的共同天敵，雖然農民集思廣益製作趕鳥工具，但須整天看顧，才能使小米順利收成，結果也不如預期。

每台四萬五千 可重複使用

農機研究室技佐曾祥恩表示，太陽能人型驅鳥器依研發成本估算每台售價四萬五千，最大防範面積為一公頃，可重複使用，節省人工趕鳥費用，降低小米生產成本，能成為農友種植小米趕鳥的好幫手；至於全罩式防鳥網，雖可有效阻隔鳥類接近，成本僅約為人工趕鳥方式的四分之一，但山坡地裝設防鳥網較費工，增加困難度。

台東農改場副場長陳昱初表示，提供機械防制鳥害機具，主要是希望讓農民除了人工外，也能有另外選擇，人型驅鳥器以太陽能、綠色能源作為動力，發出聲響防鳥，面積可達一公頃，使用年限也較久長，相較防鳥網，單價高、壽命有限，約兩至三年，加上搭建成本更耗資，農民可權衡擇一。

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  • 小米熟成防鳥害，台東區農業改良場力推太陽能人型驅鳥器。 （記者陳賢義攝）

    小米熟成防鳥害，台東區農業改良場力推太陽能人型驅鳥器。 （記者陳賢義攝）

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