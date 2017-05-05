〈南部〉大西洋便宜黑鮪進市場 東港漁民憂

2017-05-05

擔心打壞東港黑鮪魚名聲

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港黑鮪魚文化觀光季展開，因捕獲量少，今年截至昨天僅十一尾，有攤商引進大西洋黑鮪進入市場，漁民擔心打壞東港黑鮪魚的名聲，拿消費者當冤大頭，東港區漁會表示，目前此現象不影響市場也無欺瞞消費者情形。

圈養較便宜 但香氣不如野生

太平洋黑鮪及大西洋黑鮪皆為北方黑鮪亞種，外表難以分辨，肉質只有行家才能吃得出不同，地中海域附近國家發展出箱網養育大西洋黑鮪技術，可調節產季出貨；台灣漁船延繩釣捕撈的黑鮪以太平洋黑鮪魚為主力，因捕獲量難以掌握，價格容易波動。

最近有漁民爆料，指部分商販批回大西洋黑鮪進入市場販賣，價格幾乎是目前市價的一半，魚目混珠下，若賣給不知情的觀光客將成「暴利」，恐打壞「東港黑鮪」名聲，進而影響黑鮪產業。

「進口那裡會比較便宜？」，不願具名攤商指出，東港黑鮪貨源不穩，難以撐起「黑鮪」招牌，部分商販引進大西洋黑鮪販賣，加上關稅及運費成本後，價格不比太平洋黑鮪低。

老饕阿西解釋，兩種黑鮪的肉質差別不大，因大西洋黑鮪目前以圈養居多，香氣不如野生的太平洋黑鮪，但饕客各有喜好，難以一概而論。

區漁會︰專賣區保證台船捕撈

東港區漁會現已管制其區內的黑鮪魚專賣區只能販賣東港、琉球及南方澳漁船所捕獲的黑鮪，確保品質、價格和口碑，總幹事林漢丑說，目前現捕黑鮪價格每公斤從五百到一千五百元不等，圈養黑鮪約五、六百元，漁會不干涉合法交易，目前此現象不影響市場並無欺瞞消費者情形，但他強調，到專賣區購買，保證台灣漁船捕撈。