〈北部〉專家激盪創意 13日起研討花蓮學
2017-05-05
〔記者花孟璟／花蓮報導〕地方學研究蔚為風潮，第五屆花蓮學研討會本週六起連續三週週末舉辦，十三日第一場論壇「花蓮學的創意加值」，邀請輔大講座教授也是花蓮女婿作家顏崑陽、東華大學環境學院院長裴家騏等，就自然環境、文學、史學等主題進行探討。
主辦的花蓮縣文化局長陳淑美說，要瞭解世界，要從地方的瞭解出發，地方學研究近十年來廣受國內共識，花蓮縣文化局九十五至一○一年已辦理四屆，睽違四年半再舉辦第五屆花蓮學研討會。陳淑美說，今年的花蓮學研討會共舉辦二場次花蓮學論壇、一場青年論壇，三場次主題不同、但每一場都環環相扣、互相呼應。
第一週本月十三日主題「花蓮學的創意加值」，是從哲學、思想層面看，論壇請到輔大講座教授顏崑陽、東華大學環境學院院長裴家騏、花蓮縣潛水救生協會理事長朱文正、慈濟大學東方語文學系主任張正偉、台灣行動研究學會花蓮工作站主任王淑娟等，由作家須文蔚主持。
第二場五月二十日主題「花蓮文化經濟的創新與實踐」，包括東華人文社會學院院長王鴻濬、東華藝創系教授萬煜瑤、東華語傳系助理教授林俊偉、O’rip工作室主編黃啟瑞、鳳林鎮北林三村社區協會總幹事李美玲等共同討論。
第三場「前瞻與全方位的花蓮青年」預計廿七日舉行，由中研院民族學研究所黃宣衛、美好花生鍾順龍、裹花蓮楊富民、鳳林「慢城小姐」張郁珮、萬榮鄉西林社區協會理事Apyang Imiq，來談談現在的花蓮年輕人在做什麼，以及他們未來的願景。
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