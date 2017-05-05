〈北部〉鎖定新南向 遊艇業推海上深度遊

2017-05-05

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣「鯨彩悠活」遊艇業者看好海洋深度旅遊商機，自去年正式營運後，不受中客縮減影響，照砸一億五千萬元打造海洋俱樂部，還以花蓮為母港，陸續進駐淡水、墾丁及宜蘭等地，並配合政府「南向政策」，為東南亞旅客提供客製化行程，從事海上觀光休閒娛樂。

花蓮直飛香港航班於去年正式啟動，七月起曼谷直飛花蓮包機也將啟航，可望開創新客源，花蓮首間遊艇海洋俱樂部，同步鎖定「觀光新南向」，主打精緻海上旅遊，配合直航積極開發東南亞旅客客源，盼能吸引遊客「留在東台灣」，活絡花東旅遊市場。

鯨彩悠活海洋俱樂部執行長劉志宇說，已砸下一億五千萬元打造一支遊艇團隊，共有二艘遊艇、 一艘客輪，可搭載約二百人，每艘船的性質、取向均不同，主要搭配政府輔導漁業轉型為主，除提供遊客賞鯨及海釣服務，另針對海上觀光及休閒娛樂，船體配置與內部設施，也全部符合法規，能進行各項海上活動。

劉志宇說，海上深度旅遊將會是未來觀光趨勢，俱樂部遊艇皆屬營業觀光用，可依照遊客需求做出客製化行程，主要以包船形式，提供旅客進行派對、潛水及家族旅遊等服務，並降低過去昂貴費用，採平價路線推廣海上活動。