〈北部〉科普列車訪花 學生玩科學闖關
2017-05-05
〔記者花孟璟／花蓮報導〕科技部租用台鐵四節電聯車布置「台灣科普環島列車」，昨天在花蓮分別停靠富里車站、壽豐車站，由東華大學承辦，並在壽豐車站舉辦全民科學週開幕式，包括壽豐及平和國中、壽豐國小共十所學校約五百名小朋友參加科學闖關，全數通關還有最夯的益智玩具「指尖陀螺」當獎品，讓孩子們嗨翻！
現場東華大學老師也示範，如何用指尖陀螺印證「電磁學之父」法拉第的電磁原理，只要把磁鐵裝在指尖陀螺上，利用陀螺的旋轉就能在感應線圈產生電流，讓小燈泡發亮！
科普環島列車二日從台北出發往南環島，預計停靠十九個車站，昨天第三天開到花蓮，上午十點廿九分先到富里車站停留五十四分鐘，之後開往壽豐站於下午一點十分抵達，共停留一小時，兩個車站都有約二百名小朋友上火車，在車廂內體驗科普教學，比如玩「養雞場」遊戲，學習養雞場在相同空間、不同的飼養密度、不同食物投放量，怎樣可達到最高產量？
也有大學生教小朋友認識爬蟲類陸龜的生態及棲息環境，還有各種好玩的科普實驗，列車開車前還有大學生扮成列車長到每個車廂搖動鐵鈴「噹噹噹」代表「上課了」，逗得小朋友很開心。
列車開到壽豐車站後，花蓮縣府教育處、國立東華大學合辦「全民科學週」系列活動也辦開幕式，承辦的環境學院副教授楊悠娟說，今年是科普環島列車第二次到花蓮，希望藉由科普活動寓教於樂，讓孩子們從遊戲及生活中學到科學原理，進而產生對科學的好奇心，傳達「科學就是生活」的理念。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
玉里鎮代表會正副主席補選 張明慧、葉微琪勝出
全國首次記名投票選舉立院去年三讀通過修改地方制度法四十四條，議會正副議長及鄉鎮市代表會需由「無記名」改成「記名投票」。玉里鎮代會包括前正副主…
網友回應
熱門新聞
- 桃產總爆醜聞 毛振飛憂心傷害工運
- 台裔美軍官林介良 不承認替中國和台灣當間諜
- 林奕含案 南檢已分他字案追查
- 社論》中國政策不能自欺欺人
- 【感覺紀事簿】沒有答案的答案
- 百歲獅方程式 「嘟福餅」可望連線
- 《時尚爭女權》3
- 台中大遠百 極致璀璨獵嬌客
- 金龜頭礮臺漆綠妝 澎縣︰忠實呈現歷史
- 3警捷運江子翠站遭攻擊 強忍嗆辣刺痛逮通緝犯
- 雲南有隻「牛魔王」 牛角長達2.2公尺
- 《2017秋冬時裝週》Givenchy
- 小布情緒智障 酗酒婚變自找的!
- 《2017秋冬時裝週》Saint Laurent
- 徐曉冬狂語錄：我是搏擊界魯迅
- 低毛利產品拖累 揚智Q1每股虧0.39元
- 《2017秋冬時裝週》Chloe
- 美海軍台裔軍官達認罪協議 不認間諜罪
- 民航局訂機位超賣SOP 禁趕客下機
- 老菸槍惹上肺阻塞 急性發作險沒命
- 自由廣場》雲嘉南共同生活圈
- 《藝術絕配》1
- 失誤沒理由 余德龍：再苦練
- 科技創新 英駐台代表：台英可積極合作
- 南韓大選首辦缺席投票 催出投票率
- 連3週下調 下週油價降0.2元
- 大馬歌手鄧養天涉詐欺挨告
- 《桃產總秘書長被控性侵》 毛振飛：姚光祖應退出工運
- 曾承諾支持以色列 川普見阿巴斯為中東謀和平
- 無計抗獅 貧打悍將抱蛋歸
- 台幣今年升7.1% 亞幣居冠
- 78歲母顧癱女50年 圓夢收禮過母親節
- 康熙宿敵下重手 小S濕身摔爛泥
- 罕見 北韓官媒嗆中：將嘗嚴重後果
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Authorities launch probes of cram school teacher
- 岡薩雷茲送禮給大谷 道奇被聯盟警告
- Kobe不甘寂寞 操盤綠衫軍
- 拍攝遇膛炸 竟成遺作
- 為政治前途 歐巴馬棄白人女友娶蜜雪兒
- 逾期9年 黑心食品騙稱有機
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉科普列車訪花 學生玩科學闖關
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分