〈北部〉科普列車訪花 學生玩科學闖關

2017-05-05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕科技部租用台鐵四節電聯車布置「台灣科普環島列車」，昨天在花蓮分別停靠富里車站、壽豐車站，由東華大學承辦，並在壽豐車站舉辦全民科學週開幕式，包括壽豐及平和國中、壽豐國小共十所學校約五百名小朋友參加科學闖關，全數通關還有最夯的益智玩具「指尖陀螺」當獎品，讓孩子們嗨翻！

現場東華大學老師也示範，如何用指尖陀螺印證「電磁學之父」法拉第的電磁原理，只要把磁鐵裝在指尖陀螺上，利用陀螺的旋轉就能在感應線圈產生電流，讓小燈泡發亮！

科普環島列車二日從台北出發往南環島，預計停靠十九個車站，昨天第三天開到花蓮，上午十點廿九分先到富里車站停留五十四分鐘，之後開往壽豐站於下午一點十分抵達，共停留一小時，兩個車站都有約二百名小朋友上火車，在車廂內體驗科普教學，比如玩「養雞場」遊戲，學習養雞場在相同空間、不同的飼養密度、不同食物投放量，怎樣可達到最高產量？

也有大學生教小朋友認識爬蟲類陸龜的生態及棲息環境，還有各種好玩的科普實驗，列車開車前還有大學生扮成列車長到每個車廂搖動鐵鈴「噹噹噹」代表「上課了」，逗得小朋友很開心。

列車開到壽豐車站後，花蓮縣府教育處、國立東華大學合辦「全民科學週」系列活動也辦開幕式，承辦的環境學院副教授楊悠娟說，今年是科普環島列車第二次到花蓮，希望藉由科普活動寓教於樂，讓孩子們從遊戲及生活中學到科學原理，進而產生對科學的好奇心，傳達「科學就是生活」的理念。