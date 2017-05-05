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〈北部〉綠博被批無新意 宜縣府：逐步創新

2017-05-05

議員：深度不足 未帶動冬山老街商機

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會首度移師冬山河生態綠舟，縣議員陳福山批評，本屆活動外包給單一廠商辦理，內容無新意，遊客評價為負評；縣府農業處回應，會廣徵各界意見作檢討。

綠博於民國八十九年開辦，首屆在宜蘭運動公園開辦，之後移往武荖坑風景區連辦十六年，今年換到冬山河生態綠舟舉行，四月一日開幕，本月十四日閉幕，為期四十四天；縣府看中生態綠洲鄰近冬山鄉市區，交通便利，盼順勢帶動冬山老街發展。

綠博會場除了生態綠洲，也涵蓋周邊農田，合計三十二公頃，本屆開幕至今，遊客累計人數約三十七萬人次，與往年相較並不遜色，但活動品質昨在議會招致批評。

陳福山說，綠博園區植栽不足，活動內容與鄰近的冬山老街沒有關聯性，無法帶動老街商機，會有如此負評，肇因於外包單一廠商唱獨腳戲，欠缺業界相互支援，很難辦好大型活動，縣府必須吸取失敗經驗好好檢討。

另一名議員薛呈懿認為，本屆綠博深度不足，活動內容違背生態綠舟推展生態與環境教育理念，如果沒有加強深度，園區可能淪為沒有吸引力的大公園，綠博光環也會逐年遞減。

縣府農業處副處長李新泰說，綠博第一次在冬山河生態綠舟辦理，藉此試水溫，園區綠美化及步道規劃，要再等一、二年時間才能到位，會發放問卷，蒐集民眾意見，針對綠博不足之處自我檢討，明年逐步創新增加活動的深度。

李新泰坦承，單一廠商承辦綠博，確有改善空間，最好由各領域業者分工合作，活動結束後再開會檢討，期許一年辦的比一年好。

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  • 宜蘭縣政府今年將綠色博覽會移師於冬山河生態綠舟舉辦，但議員批評，活動無新意。（資料照，記者江志雄攝）

    宜蘭縣政府今年將綠色博覽會移師於冬山河生態綠舟舉辦，但議員批評，活動無新意。（資料照，記者江志雄攝）

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