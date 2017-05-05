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〈北部〉苗縣鼓勵實驗教育 小校跟進拚生存

2017-05-05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕教育部於今年一月發布「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」，要求地方政府不能再因學生不足而裁撤學校 ，讓小校得以喘息。苗栗縣府教育處鼓勵轉型實驗教育，公館鄉南河國小去年辦理「混齡教育」，獲不錯成效；苑裡鎮林森國小今年也提計畫跟進，希望在少子化的衝擊下，走出一條存續之道。

苗縣府正研擬「苗栗縣立國民中小學轉型發展暨合併或停辦作業辦法」草案，於辦理合併停辦前，先鼓勵學校轉型發展，期待透過發展特色課程、混齡教學、混齡編班等策略，提升教學品質並使學校永續經營。

公館鄉南河國小於前年提實驗教育計畫，獲教育部核准，去年起辦理「混齡教育」，學生分低、中、高年級三個班上課。由於參與實驗教育計畫後，學校學區不受限制，加上學校設計多元課程，吸引不少學區外學童就讀，學生數從兩年多前的廿多人，成長到四十多人，讓苑裡鎮的林森國小今年也提計畫。

林森國小校長曾煥淦說，也將採「混齡教育」模式，強調「大帶小」方式，讓年齡大的學童成為年齡小的學童楷模，增加人際互動，貼近真實社會。教學上安排主題式的「小組合作」，讓學童都有獨自練習的機會。

曾煥淦表示，學校的實驗教育，融入英語，引領孩子具有基本英語溝通能力，並帶領孩子深入社區，讓孩子立足社區，放眼國際。

縣府教育處表示，除於日前在南河國小辦理實驗教育觀摩研習，也將陸續辦理增能研習及工作坊，提升教師相關知能，讓學生獲得更好的教學品質。

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