〈北部〉山藥像如來神掌 地方稱奇
2017-05-05
〔記者廖雪茹／竹北報導〕「彷彿是佛手送來祝福的如來神掌！」新竹縣一對夫婦採收山藥，意外挖出一支山藥特別粗壯，且其中一端自然分叉長出極像五根手指頭的手掌形狀，有如象徵增福、添壽的佛手，令人看了都嘖嘖稱奇。
在竹北市六家國小擔任閩南語母語教學的老師蔡鐘雅表示，她的公婆在二、三年前偶然獲得友人贈送山藥種籽試種，先在菜園水平挖出溝狀凹槽，平放約一百廿公分長的半弧狀水管，再於上方覆土，讓山藥順著水管筆直生長。
去年五月栽種的山藥近日採收，卻從土中挖出了一隻「如來神掌」！
蔡鐘雅說，公婆種了十多支山藥，幾乎都是七、八十公分長、三台斤重，外形細長；唯獨這支山藥足足大了一倍多，長約一百餘公分、重七台斤多。
最特別的是，這支山藥的其中一端自然長出五個分叉，每個分叉末端露出略帶粉紅或白色的半圓，像極了指甲，有如比成人大了一號的手掌。
山藥挖回家後，目睹的親友都嘖嘖稱奇，直說「好特別！」並稱許是為夫妻倆增福、添壽的佛手。
蔡鐘雅說，公婆說這支山藥可能是突變或是生長過程有類似蚯蚓等昆蟲鑽過其間，而長出像手指的曲線，模樣逼真令人驚喜，也不禁讚嘆大自然的神奇。
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