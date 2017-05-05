| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台裔美軍官林介良 不承認替中國和台灣當間諜 PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉山藥像如來神掌 地方稱奇

2017-05-05

〔記者廖雪茹／竹北報導〕「彷彿是佛手送來祝福的如來神掌！」新竹縣一對夫婦採收山藥，意外挖出一支山藥特別粗壯，且其中一端自然分叉長出極像五根手指頭的手掌形狀，有如象徵增福、添壽的佛手，令人看了都嘖嘖稱奇。

在竹北市六家國小擔任閩南語母語教學的老師蔡鐘雅表示，她的公婆在二、三年前偶然獲得友人贈送山藥種籽試種，先在菜園水平挖出溝狀凹槽，平放約一百廿公分長的半弧狀水管，再於上方覆土，讓山藥順著水管筆直生長。

去年五月栽種的山藥近日採收，卻從土中挖出了一隻「如來神掌」！

蔡鐘雅說，公婆種了十多支山藥，幾乎都是七、八十公分長、三台斤重，外形細長；唯獨這支山藥足足大了一倍多，長約一百餘公分、重七台斤多。

最特別的是，這支山藥的其中一端自然長出五個分叉，每個分叉末端露出略帶粉紅或白色的半圓，像極了指甲，有如比成人大了一號的手掌。

山藥挖回家後，目睹的親友都嘖嘖稱奇，直說「好特別！」並稱許是為夫妻倆增福、添壽的佛手。

蔡鐘雅說，公婆說這支山藥可能是突變或是生長過程有類似蚯蚓等昆蟲鑽過其間，而長出像手指的曲線，模樣逼真令人驚喜，也不禁讚嘆大自然的神奇。

廣告
  • 蔡鐘雅手中的山藥特別粗壯，長約100餘公分、重達7台斤多。 （記者廖雪茹攝）

    蔡鐘雅手中的山藥特別粗壯，長約100餘公分、重達7台斤多。 （記者廖雪茹攝）

  • 這支山藥末端自然露出略帶粉紅或白色的半圓，像極了指甲，更像是比成人大了一號的手掌。 （記者廖雪茹攝）

    這支山藥末端自然露出略帶粉紅或白色的半圓，像極了指甲，更像是比成人大了一號的手掌。 （記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
玉里鎮代表會正副主席補選 張明慧、葉微琪勝出

全國首次記名投票選舉立院去年三讀通過修改地方制度法四十四條，議會正副議長及鄉鎮市代表會需由「無記名」改成「記名投票」。玉里鎮代會包括前正副主…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜泥白肉
超萬用✧日式照燒醬
好健康✧菇菇玉米湯
新鮮香菇怎麼清洗？
轉寄

標題：〈北部〉山藥像如來神掌 地方稱奇


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月5日‧星期五‧丁酉年四月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.