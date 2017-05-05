〈北部〉回收物變生活小物 農博教你DIY

2017-05-05

〔記者周敏鴻／新屋報導〕桃園市政府環保局在新屋區桃園農業博覽會設置「環保再生展示區」，每天下午兩點開放四十個名額，教導民眾DIY，用日常可見的資源回收物，創作成有用的生活小物。

環保再生展示區展出廢棄鐵材製作成的機器人，也有廢木材製作的手機架，希望民眾體認資源再生與循環經濟的重要，環保局長沈志修說，生活周遭的日用品，多是從自然環境開採原料，加工製成產品，但使用後被丟棄，屬直線式的、將物品從「搖籃」送到「墳墓」的經濟模式，就是「線性經濟」。

沈志修說，地球資源逐漸耗盡，唯有靠「循環經濟」、重建一套「從搖籃到搖籃」模式，讓每一項資源都能不斷被重複利用，就不會再有廢棄物。

環保局每天下午兩點將在桃園農業博覽會的「環保再生展示區」舉辦廢棄物回收再利用DIY活動，每天開放四十個名額，學習回收物再製，沈志修提醒，每天活動前卅分鐘會在現場先發放號碼牌，額滿為止。