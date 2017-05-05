〈北部〉新勢國小親子 廢木打造動物園
2017-05-05
〔記者周敏鴻／平鎮報導〕平鎮區新勢國小鼓勵學生培養創客精神，邀請家長與學生一同用校園內樹木修剪下來的廢木樹枝，創作成恐龍、犀牛等動物，擺放在校園內成為裝置藝術，學生們還開心將擺放裝置藝術的區域取名為「魔幻森林：動物狂想曲」。
校長葉春櫻邀請藝術家林新來，指導十四組親子搭檔，用廢木樹枝創作各種動物，學生蔡瑄倪說，她從來不曾做過木工，為了創作犀牛，要在較大的木頭釘上一小塊木材，作為「犀牛角」，但她力氣太小，怎麼釘都釘不上，還好爸爸及時伸援幫忙，才完成作品。
除了魔幻森林外，學生們還用棉花等材料布置了「彩虹雨」，兩朵雲下方，吊著七彩顏色的裝飾，就像降下彩虹雨般的夢幻園地，讓學生可以暢遊其間觀賞同學們的畫作。
葉春櫻說，魔幻森林與彩虹雨等區域，都設置了QR code，學生只要用手機或平板掃描，就能看到完整資訊，也有國語、閩南語、客語、英語與原住民語五聲道介紹；另外，學生們也學習導覽，讓學生們對於學校環境的營造更有參與感。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
玉里鎮代表會正副主席補選 張明慧、葉微琪勝出
全國首次記名投票選舉立院去年三讀通過修改地方制度法四十四條，議會正副議長及鄉鎮市代表會需由「無記名」改成「記名投票」。玉里鎮代會包括前正副主…
網友回應
熱門新聞
- 桃產總爆醜聞 毛振飛憂心傷害工運
- 台裔美軍官林介良 不承認替中國和台灣當間諜
- 林奕含案 南檢已分他字案追查
- 社論》中國政策不能自欺欺人
- 【感覺紀事簿】沒有答案的答案
- 百歲獅方程式 「嘟福餅」可望連線
- 《時尚爭女權》3
- 台中大遠百 極致璀璨獵嬌客
- 金龜頭礮臺漆綠妝 澎縣︰忠實呈現歷史
- 3警捷運江子翠站遭攻擊 強忍嗆辣刺痛逮通緝犯
- 雲南有隻「牛魔王」 牛角長達2.2公尺
- 《2017秋冬時裝週》Givenchy
- 小布情緒智障 酗酒婚變自找的!
- 《2017秋冬時裝週》Saint Laurent
- 徐曉冬狂語錄：我是搏擊界魯迅
- 低毛利產品拖累 揚智Q1每股虧0.39元
- 《2017秋冬時裝週》Chloe
- 美海軍台裔軍官達認罪協議 不認間諜罪
- 民航局訂機位超賣SOP 禁趕客下機
- 老菸槍惹上肺阻塞 急性發作險沒命
- 自由廣場》雲嘉南共同生活圈
- 《藝術絕配》1
- 失誤沒理由 余德龍：再苦練
- 科技創新 英駐台代表：台英可積極合作
- 南韓大選首辦缺席投票 催出投票率
- 連3週下調 下週油價降0.2元
- 大馬歌手鄧養天涉詐欺挨告
- 《桃產總秘書長被控性侵》 毛振飛：姚光祖應退出工運
- 曾承諾支持以色列 川普見阿巴斯為中東謀和平
- 無計抗獅 貧打悍將抱蛋歸
- 台幣今年升7.1% 亞幣居冠
- 78歲母顧癱女50年 圓夢收禮過母親節
- 康熙宿敵下重手 小S濕身摔爛泥
- 罕見 北韓官媒嗆中：將嘗嚴重後果
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Authorities launch probes of cram school teacher
- 岡薩雷茲送禮給大谷 道奇被聯盟警告
- Kobe不甘寂寞 操盤綠衫軍
- 拍攝遇膛炸 竟成遺作
- 為政治前途 歐巴馬棄白人女友娶蜜雪兒
- 逾期9年 黑心食品騙稱有機
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉新勢國小親子 廢木打造動物園
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分