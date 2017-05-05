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〈北部〉新勢國小親子 廢木打造動物園

2017-05-05

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕平鎮區新勢國小鼓勵學生培養創客精神，邀請家長與學生一同用校園內樹木修剪下來的廢木樹枝，創作成恐龍、犀牛等動物，擺放在校園內成為裝置藝術，學生們還開心將擺放裝置藝術的區域取名為「魔幻森林：動物狂想曲」。

校長葉春櫻邀請藝術家林新來，指導十四組親子搭檔，用廢木樹枝創作各種動物，學生蔡瑄倪說，她從來不曾做過木工，為了創作犀牛，要在較大的木頭釘上一小塊木材，作為「犀牛角」，但她力氣太小，怎麼釘都釘不上，還好爸爸及時伸援幫忙，才完成作品。

除了魔幻森林外，學生們還用棉花等材料布置了「彩虹雨」，兩朵雲下方，吊著七彩顏色的裝飾，就像降下彩虹雨般的夢幻園地，讓學生可以暢遊其間觀賞同學們的畫作。

葉春櫻說，魔幻森林與彩虹雨等區域，都設置了QR code，學生只要用手機或平板掃描，就能看到完整資訊，也有國語、閩南語、客語、英語與原住民語五聲道介紹；另外，學生們也學習導覽，讓學生們對於學校環境的營造更有參與感。

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  • 「魔幻森林：動物狂想曲」擺放學生用廢木樹枝創作的動物。（記者周敏鴻攝）

    「魔幻森林：動物狂想曲」擺放學生用廢木樹枝創作的動物。（記者周敏鴻攝）

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