〈北部〉原民老人日間關懷站 大溪揭牌
2017-05-05
〔記者周敏鴻／大溪報導〕桃園市長鄭文燦昨天前往大溪區主持「都會區原住民族老人日間關懷站：大溪站」揭牌典禮，他說，桃園市原住民族人口突破七萬，已成立八德、中壢、龜山等三區都會區原住民族老人日間關懷站，大溪站設立後，將能讓長輩獲得完善照護。
桃園市政府統計，五十五歲以上的原住民族長輩共八四八二人，市府希望提供更完善照顧，昨天成立「都會區原住民族老人日間關懷站：大溪站」，希望減輕原住民族家庭照顧長輩的負擔。
鄭文燦說，日間關懷站約可服務四十到六十位長輩，其中大溪站是桃園第四座、設於僑美教會，未來每週二、四、六，除提供長者電話問安、關懷訪視與共餐等關懷服務外，也會舉行文康活動，讓長輩在此聚會、聊天、歌唱。
今年還將設平鎮據點
市府規劃今年還要再成立平鎮區據點，希望各區的老人日間關懷站能幫助更多原住民族家庭，讓桃園成為所有原住民族的第二個家。
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