〈北部〉救護員外套反光不足 民代促改善

2017-05-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員王浩宇昨天在消防局工作報告時為救護人員請命，他認為現有的救護外套反光面積太小，夜間救災相當危險，希望消防局未來採購救護外套能提高安全性，儘量增加反光條數量，保障救護人員安全；另多位市議員也關心車輛、人員裝備問題。消防局長胡英達說，新購的救護服裝已經大幅提升安全程度，車輛、裝備年底都會到位。

王浩宇首先穿上桃園救護外套質詢，他指著衣服的反光條說，桃園救護衣反光條不僅窄，面積也小，大霧時能見度只有廿五公尺，救護人員只能自求多福。隨後王浩宇換上台中市救護外套，由於台中救護外套裝滿反光條，王浩宇說，即使是大霧天氣，這樣的服裝能見度仍有一百公尺，可作為採購的參考。

此外，市議員黃景熙、徐其萬也關心現有消防車輛、雲梯車是否足夠；市議員楊朝偉、許清順則是要求消防、義消人員的制服要到位，以免影響救災。

消防局長：新購服裝已提高安全規範

胡英達說，四月份已經完成救護人員服裝採購，考量執勤安全，今年採購規格已提高安全規範，包括身體、手臂各兩條環繞的反光布條，每條寬度至少五公分以上，預計十一月配發使用。

至於消防車輛部分，中央規定每一萬人一輛車，桃園有二一五萬人，至少要有二一五輛車，目前車輛已有二○七輛，今年將採購卅一輛，符合法令規定；另到年底每位義消都會有一套消防衣，消防隊員則是兩套。