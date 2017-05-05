| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台裔美軍官林介良 不承認替中國和台灣當間諜 PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉OHCA救回人數 2年倍增

2017-05-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府消防局統計，桃園市在一○三年到一○五年的急救案件中，OHCA（到醫院前心肺功能停止）的患者經急救後康復出院的人數，已從三十七人增加到七十三人，幾乎成長一倍；市議員閻中傑昨天質詢說，這與民眾在第一時間幫忙施作CPR有關，象徵「與死神拔河」的成效良好，呼籲持續推廣全民CPR運動。

議員認與旁觀者CPR相關 要求續推

具有醫師背景的閻中傑表示，根據消防局統計資料，桃園市這幾年OHCA的救回人數，從一○三年三十七人、一○四年五十九人到去年的七十三人，這與「旁觀者CPR」（救護人員到場之前，先由民眾執行CPR）比率提升有很大關係。

他指出，「旁觀者CPR」在前年比率只有卅一．四一％，去年提升到卅九．五七％，今年一到二月更達到四十三．○七％，消防局應該持續推動全民CPR運動，提升「旁觀者CPR」比率及成效。

消防局長胡英達表示，消防局勤指中心人員會先向報案人員詢問，了解現場是否有民眾會施作CPR，如果有人會CPR，會提醒要訣，若民眾不會，也會利用電話教導施行CPR，靜待救護人員趕到現場，未來會在各項場合擴大宣導CPR。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
玉里鎮代表會正副主席補選 張明慧、葉微琪勝出

全國首次記名投票選舉立院去年三讀通過修改地方制度法四十四條，議會正副議長及鄉鎮市代表會需由「無記名」改成「記名投票」。玉里鎮代會包括前正副主…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜泥白肉
超萬用✧日式照燒醬
好健康✧菇菇玉米湯
新鮮香菇怎麼清洗？
轉寄

標題：〈北部〉OHCA救回人數 2年倍增


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月5日‧星期五‧丁酉年四月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.