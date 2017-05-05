〈北部〉OHCA救回人數 2年倍增
2017-05-05
〔記者謝武雄／桃園報導〕市府消防局統計，桃園市在一○三年到一○五年的急救案件中，OHCA（到醫院前心肺功能停止）的患者經急救後康復出院的人數，已從三十七人增加到七十三人，幾乎成長一倍；市議員閻中傑昨天質詢說，這與民眾在第一時間幫忙施作CPR有關，象徵「與死神拔河」的成效良好，呼籲持續推廣全民CPR運動。
議員認與旁觀者CPR相關 要求續推
具有醫師背景的閻中傑表示，根據消防局統計資料，桃園市這幾年OHCA的救回人數，從一○三年三十七人、一○四年五十九人到去年的七十三人，這與「旁觀者CPR」（救護人員到場之前，先由民眾執行CPR）比率提升有很大關係。
他指出，「旁觀者CPR」在前年比率只有卅一．四一％，去年提升到卅九．五七％，今年一到二月更達到四十三．○七％，消防局應該持續推動全民CPR運動，提升「旁觀者CPR」比率及成效。
消防局長胡英達表示，消防局勤指中心人員會先向報案人員詢問，了解現場是否有民眾會施作CPR，如果有人會CPR，會提醒要訣，若民眾不會，也會利用電話教導施行CPR，靜待救護人員趕到現場，未來會在各項場合擴大宣導CPR。
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